VS pakken oneerlijke handelspraktijken harder aan

De Verenigde Staten gaan de aanpak van oneerlijke handelspraktijken en dan met name die door China opvoeren. Daarvoor wordt een speciale ‘strike force’ in het leven geroepen, meldt de regering-Biden. Verder wordt de toegang tot cruciale producten zoals halfgeleiders en accu’s voor elektrische voertuigen herzien.

De strike force gaat onder leiding van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger op zoek naar specifieke overtredingen die hebben bijgedragen aan een ‘uitholling’ van de leveringsketen. De Amerikanen hopen een en ander te kunnen herstellen met het instellen van maatregelen op het gebied van handel.

Het Amerikaanse ministerie van Handel overweegt ook een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor de nationale veiligheid van de invoer van bepaalde magneten, die worden gebruikt in motoren en andere industriële toepassingen. Nu worden die nog veelal uit China gehaald.

Bredere strategie Biden

President Joe Biden gaf in februari opdracht tot een onderzoek naar kritieke bevoorradingsketens. Uitvoerende instanties moesten binnen 100 dagen verslag uitbrengen over de risico’s voor de toegang van de VS tot cruciale goederen die bijvoorbeeld worden gebruikt in de farmaceutische industrie. Ook gaat het om zeldzame aardmetalen, waarvoor de VS afhankelijk zijn van bronnen in het buitenland.

De strengere aanpak is niet expliciet op China gericht, maar maakt deel uit van een bredere strategie van de regering-Biden om het concurrentievermogen van de VS te versterken.