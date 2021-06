Producent vleesvervangers Meatless Farm breidt uit in Nederland

Meatless Farm zegt een van de snelst groeiende producenten van vleesvervangers van het Verenigd Koninkrijk te zijn. In Nederland en de rest van Europa is het merk nog relatief onbekend. Sinds 1 mei zijn de vegaburgers- en worsten van Meatless Farm in ons land verkrijgbaar bij groothandel Sligro en eerder al via enkele online platforms. Meatless Farm voert nu gesprekken met ‘de bekende Nederlandse supermarktketens’ om zijn producten ook daar te verkopen. Vorig jaar koos het Britse bedrijf er al voor om zijn hoofdkantoor in Amsterdam te vestigen.

Topman Morten Toft Bech van Meatless Farm zegt voor Nederland te hebben gekozen, omdat dit een belangrijke markt is voor toekomstige voedselproducten. Voedingstrends beginnen volgens hem vaak in rijkere landen. ‘De Nederlandse markt is al redelijk ontwikkeld, maar wij denken dat Nederlandse consumenten liever iets kopen van een Europees merk zoals wij dan van een Amerikaanse.’ Daarmee doelt Bech onder andere op Beyond Meat, dat in ons land al in schappen van supermarkten ligt.

In mei meldde non-profitorganisatie ProVeg dat Nederlanders per persoon de meeste vleesvervangers eten van Europa. De markt is nog altijd groeiende. In 2020 was de winkelomzet van plantaardige vleesvervangers 190 miljoen euro, in 2005 nog 60 miljoen.