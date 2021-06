Brussel keurt eerste herstelplannen volgende week al goed

De commissie beloofde vorige maand er de vaart in te zullen zetten om de plannen te beoordelen. Als het dagelijks EU-bestuur groen licht heeft gegeven, hebben de EU-ministers van Financiën eerst nog een maand de tijd om het ingediende herstelscenario van een collega onder de loep te nemen en te beoordelen of het aan de voorwaarden voldoet. Alle landen moeten een aantal specifieke hervormingen doorvoeren om dat land economisch sterker en weerbaarder te maken, bijvoorbeeld door aanpassingen in het belastingstelsel of de arbeidsmarkt.

De miljarden voor het coronaherstelfonds gaat de commissie lenen op de kapitaalmarkt, waarbij de lidstaten zich garant stellen. Brussel hoopt deze zomer al projecten te kunnen voorfinancieren. Er is afgesproken dat minimaal 37 procent van de investeringen aan vergroening wordt uitgegeven, en ongeveer 20 procent aan verdere digitalisering van de economie. ‘Ons groene en digitale herstel staat op het punt te beginnen’, aldus Von der Leyen.

Veruit de meeste lidstaten, waaronder alle grote, hebben hun plannen in Brussel al ingediend. Nederland wacht daarmee tot er een nieuwe regering is. Demissionair minister Wopke Hoekstra heeft eerder aangegeven dat Den Haag alleen aanspraak wil maken op de bijna 6 miljard euro aan subsidie die voor ons land beschikbaar is, en niet op leningen. Ook de nieuwe regering zal voor goedkeuring een aantal hervormingen moeten doorvoeren. Zo wordt Nederland al jaren aangespoord onder meer de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, de hoge schulden bij huishoudens aan te pakken en de woningmarkt te hervormen.