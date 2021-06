Chinese leveringen Tesla herstellen van dip in april

Autofabrikant Tesla heeft in de maand in mei in China fors meer auto’s afgeleverd in vergelijking met een maand eerder. Daarmee herstelde de automaker van de dip in leveringen in april, toen de productie van auto’s tijdelijk was opgeschort vanwege onderhoud van de Chinese fabriek.

In mei werden door Tesla bijna 33.500 nieuwe auto’s afgeleverd van in China gefabriceerde auto’s. Een maand eerder ging het om bijna 25.900 auto’s, zo meldt de Chinese brancheorganisatie PCA. De groothandelsverkopen betekenen overigens niet automatisch dat voor alle geleverde Tesla’s al een eindklant is gevonden.

Met name in China vallen de verkopen van Tesla aan consumenten tegen. In de markt leven zorgen over de veiligheid van de auto’s. Sinds de autoshow van Shanghai in april kampt Tesla ook met negatieve publiciteit. Tijdens de belangrijke autoshow klom een vrouw uit protest op het dak van een Tesla. De vrouw voert al langer actie tegen het bedrijf omdat door haperende remmen zij en haar gezin naar eigen zeggen bijna waren omgekomen. Toezichthouders riepen Tesla eerder al eens ter verantwoording vanwege accubranden en abnormale acceleraties van de voertuigen.

30 procent

China, de grootste automarkt ter wereld, is goed voor 30 procent van de verkopen van Tesla. Alleen in de VS verkoopt Tesla meer auto’s. Techwebsite The Information zei eerder dat het aantal bestellingen van klanten in mei met bijna de helft is gedaald ten opzichte van april. Vertegenwoordigers van Tesla weigerden op het rapport in te gaan.

Volgens de PCA zullen de verkopen van Tesla nauwelijks worden beïnvloed door de negatieve impact op korte termijn. De verkoop van de Model Y zal naar verwachting hoger uitvallen dan die van de Model 3. Vooral in China zijn SUV’s populairder dan sedans.