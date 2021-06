VS willen meer zekerheid bij metalen voor elektrische auto’s

De Amerikaanse regering wil meer zekerheid hebben bij de levering van belangrijke metalen voor gebruik in de batterijen van elektrische auto’s. Nu is China nog een van de belangrijkste leveranciers van die grondstoffen. Het Witte Huis wil die afhankelijkheid verminderen en bijvoorbeeld meer inzetten op binnenlandse productie.

Het gaat bijvoorbeeld om grondstoffen als lithium, koper, kobalt, vanadium en mangaan. Het Witte Huis liet weten dat moet worden samengewerkt met bondgenoten om de leveringen van dergelijke grondstoffen veilig te stellen. De Verenigde Staten gaan meer financiering beschikbaar stellen voor internationale investeringen in projecten voor het delven van de grondstoffen. Ook wordt meer werk gemaakt van het recyclen van oude batterijen.

Verder gaat de regering van president Joe Biden kijken hoe de binnenlandse productie kan worden opgevoerd. Mijnbouwers hebben in de VS te maken met strenge regels en weerstand van milieugroeperingen, waardoor nieuwe projecten moeilijk opgestart kunnen worden. Washington gaat nu kijken of er veranderingen in de regelgeving kunnen komen zodat meer projecten veilig begonnen kunnen worden.

Biden wil veel werk maken van elektrisch rijden in de VS. Hij wil vele miljarden dollars uittrekken om de laadpaleninfrastructuur te verbeteren. Het doel van de Democraten is om in 2030 de meerderheid van de in de VS gebouwde auto’s elektrisch te laten zijn. In 2040 moeten dan alle auto’s op Amerikaanse wegen elektrisch aangedreven zijn.