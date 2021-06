Demonstratie ex-rokers en e-sigaretwinkeliers tegen smaakverbod

Acvoda zegt ‘honderden’ protestbrieven van ex-rokers te hebben ontvangen. Ook zijn er meer dan 1200 reacties binnengekomen op de internetconsultatie over het verbod. De voormalig rokers die overgestapt zijn op e-sigaretten, zogeheten dampers, zijn bang om terug te vallen op sigaretten en shag als smaakjes worden verboden, stelde de organisatie eerder al. De smaakjes spelen volgens Acvoda een belangrijke rol in het overstappen van roken naar dampen.

De demonstratie, waar ook leden van branchevereniging Esigbond bij zijn, staat gepland tussen 09.00 uur en 12.30 uur op het Haagse Plein, voor een vergadering van de Kamercommissie van het ministerie van Volksgezondheid. Daarin wordt het smaakverbod besproken. De branchevereniging vreest dat het verbod faillissementen tot gevolg heeft en tienduizenden banen kost. Daarnaast vreest de organisatie dat mensen bij een verbod thuis dampvloeistoffen gaan mengen of naar de zwarte markt gaan. Begin dit jaar had een petitie tegen het verbod op smaakjes al 19.000 handtekeningen.

Het kabinet wil dat per 2024 geen sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten meer verkocht worden in supermarkten. In 2023 moet de verkoop via internet al aan banden worden gelegd.