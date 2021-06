Luchtvrachtvervoer blijft boven niveau van voor de crisis

De vraag naar luchtvrachtvervoer ligt nog altijd boven het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA steeg de vraag, gemeten in zogeheten vrachttonkilometers, in april met 12 procent ten opzichte van april 2019. IATA maakt vanwege de ‘buitengewone impact’ van de coronacrisis geen vergelijking met een jaar eerder maar met de situatie van voor de crisis.

Op maandbasis was de vraag naar luchtvracht bijna 8 procent gestegen. De toename was vooral door de aantrekkende vraag in Noord-Amerika. Van de 12 procent groei ten opzichte van twee jaar terug was 7,5 procentpunt op conto van Noord-Amerikaanse maatschappijen. In alle andere regio’s was ook sprake van groei met uitzondering van Latijns-Amerika.

Nog altijd merkt de sector het gebrek aan passagierstoestellen waar ook een deel van de vracht mee kan worden getransporteerd. De inzet van vrachtvliegtuigen steeg in vergelijking met twee jaar terug met ruim een kwart. De zogeheten belly-cargocapaciteit in passagiersvliegtuigen lag bijna 40 procent lager, doordat er minder gevlogen wordt.

Verder meldt IATA dat de concurrentiepositie ten opzichte van de zeevaart is verbeterd. De tarieven voor luchtvracht zijn na de piek in april vorig jaar gestabiliseerd, terwijl de tarieven voor zeecontainers relatief hoog bleven. Volgens IATA wordt door producenten ook vaker voor luchtvrachtvervoer gekozen om verloren tijd goed te maken als gevolg van langere levertijden.