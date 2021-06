Eigenaar Thuisbezorgd.nl aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index won dinsdag licht terrein onder aanvoering van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. De stemming werd gesteund door een meevallende krimp van de economie van de eurozone in het eerste kwartaal. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het Europese rentebesluit en de Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week bekend worden gemaakt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 720,55 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1069,65 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. Volgens statistiekbureau Eurostat kromp de economie van het eurogebied in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Eerder werd nog een neergang van 0,6 procent gemeld.

Naast Just Eat Takeaway (plus 2,4 procent) stonden winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en fintechbedrijf Adyen in de kopgroep van de AEX met winsten van rond de 1,8 procent. Telecomconcern KPN en olie- en gasproducent Shell sloten de rij met verliezen van respectievelijk 2,9 en 1,3 procent.

Basic-Fit

In de MidKap won Basic-Fit 0,3 procent. De fitnessketen gaat woensdag zijn clubs in Frankrijk en België heropenen. Daarmee zijn alle 905 sportlocaties van de onderneming weer open. In Nederland gingen de fitnessclubs in mei al open.

Vivoryon Therapeutics steeg 4,5 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat werkt aan een eigen middel tegen Alzheimer, profiteerde van het nieuws dat het Alzheimermedicijn van de Japanse farmaceut Eisai en zijn Amerikaanse partner Biogen is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.

Hunter Douglas

Hunter Douglas daalde 0,1 procent. De maker van rolgordijn Luxaflex sluit uit dat topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg zijn overnamebod van 82 euro per aandeel zal verhogen. Volgens het Nederlands recht mag een bod niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan. De speculatie over een mogelijke verhoging van de biedprijs is volgens Hunter Douglas dan ook ongegrond.

In Londen won budgetvlieger easyJet dik 1 procent dankzij een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank verlaagde daarentegen het advies voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die ruim 2 procent verloor in Frankfurt. Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) klom 1,6 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro stond op 1,2172 dollar, tegen 1,2194 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 68,97 dollar. Brentolie daalde ook 0,4 procent in prijs, tot 71,21 dollar per vat.