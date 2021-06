Vier extra meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

‘Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat’, meldt het bijwerkingencentrum. Het gaat om 14 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 6 mensen tussen de 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 11 personen ouder dan 60 jaar.

De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie met AstraZeneca. Sinds 8 april ontvangen vooral 60-plussers dit vaccin.

Geen meldingen

De zeldzame bijwerking genaamd ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) staat in de bijsluiter van AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Volgens Lareb zijn er tot nu toe nog geen meldingen ontvangen hiervan op het vaccin van Janssen.

Het bijwerkingencentrum maakte ook bekend dat er tot nu toe 381 meldingen zijn binnengekomen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat zijn er 30 meer dan twee weken geleden. Overlijden na vaccinatie betekent echter niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden, benadrukt Lareb.

Pfizer/BioNTech

Volgens Lareb gaat het om 249 mensen van 80 jaar of ouder, 97 tussen de 65 en 79 jaar en 33 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend. De meeste meldingen van overlijden gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, in totaal 301. Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt.

De organisatie ontving tot nu toe bijna 70.000 meldingen van bijwerkingen van coronavaccins. Daarvan kwamen 31.605 meldingen na inenting met het vaccin van AstraZeneca, 25.078 over het vaccin van Pfizer/BioNTech en 8052 meldingen over het vaccin van Moderna. Over het vaccin van Janssen kwamen 4931 meldingen binnen. Ook kwamen er nog een aantal meldingen binnen waarvan het vaccin onbekend is.

10,4 miljoen vaccins

Het gaat om meldingen die tot en met 6 juni zijn binnengekomen en bekeken bij Lareb. Ze hebben betrekking op ongeveer 10,4 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 7,3 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech, 2,1 miljoen van AstraZeneca, 700.000 van Moderna en 250.000 van Janssen.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld.