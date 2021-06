Krimp economie eurozone minder sterk dan eerder gedacht

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk gekrompen dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de krimp 0,3 procent op kwartaalbasis. Eerder werd nog een neergang met 0,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 gemeld.

Ook het krimpcijfer over het laatste kwartaal van vorig jaar werd bijgesteld, naar min 0,6 procent. Dat was eerder nog min 0,7 procent. Met de twee kwartalen van economische krimp op rij is de economie van de eurozone wel in een technische recessie beland. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal wel weer groei zijn te zien, geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel Europese landen. Deze maatregelen zorgden in de eerste drie maanden juist voor krimp.

De economie van de gehele Europese Unie kromp in de afgelopen periode met 0,1 procent op kwartaalbasis. Hier werd eerder een daling van 0,4 procent gerapporteerd door Eurostat. Het cijfer over het vierde kwartaal van 2020 werd bijgesteld naar een min van 0,4 procent, van min 0,5 procent bij een eerdere schatting.

Portugal

Binnen de EU was de sterkste krimp te zien in Portugal (min 3,3 procent). Ierland deed het juist het beste van de EU-landen met een economische groei van 7,8 procent. Voor Nederland meldde Eurostat een neergang van 0,5 procent op kwartaalbasis.

