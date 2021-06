‘Mensen werken langer door na verhoging AOW-leeftijd’

Mensen werken langer door sinds de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Volgens onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en Maastricht University in opdracht van Ministerie van SZW is de piek in de pensioenleeftijd verschoven van 65 naar 66 jaar, ondanks dat mensen vaak de keuze hebben om ook op andere leeftijden met pensioen te gaan.