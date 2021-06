Bedrijfskantine op de schop doordat thuiswerken de norm blijft

‘Veel klanten stoten kantoren af, omdat veel mensen thuiswerken. En als we terugkeren op kantoor, dan zal dat niet meer van negen tot vijf zijn’, stelt commercieel directeur Mark Hartmans van Albron, de grootste onafhankelijke cateraar van Nederland.

Onderzoeksbureau TNO meldde eerder dit jaar dat een kwart van de werknemers ook na de coronacrisis thuis wil blijven werken. Daarnaast wil 43 procent thuiswerken en op locatie werken combineren. Albron verwacht dat de bedrijfscatering op kantoren hierdoor met 20 procent zal krimpen. Daarom is het volgens Hartmans van belang dat bedrijven met andere formules komen. ‘We hebben bijvoorbeeld al een samenwerking met Albert Heijn To Go en dat zien we op steeds meer kantoren terug. Bovendien zullen mensen vooral bijeenkomen voor vergaderingen. Dat betekent dat er meer eten en drinken door de dag heen wordt verzorgd.’

Cateraars

Ook sectoreconoom Thijs Geijer van ING vraagt zich in De Telegraaf af hoe cateraars zich zullen aanpassen. ‘Voor de bedrijfskantines wordt de situatie heel anders. Wat voor concept zet je dan neer? Is dat nog steeds zittend aan een tafel met een broodje of afhalen bij een kiosk?’.

Geijer verwacht echter niet dat thuiswerken negatief zal uitpakken voor cateringbedrijven. ‘Het is niet zo dat een hele markt verdwijnt. De bedrijfskantines op productielocaties en in de zorg blijven gewoon in huidige vorm bestaan.’