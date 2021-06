AFM waarschuwt voor verzekeraars die premie baseren op gegevens

‘Wat we buiten Nederland zien, is dat de polishouder kan worden benadeeld, bijvoorbeeld doordat de verzekeraar op basis van data-analyse premieverhogingen doorvoert bij alleen de klanten die naar verwachting niet zullen overstappen. Dat moet je niet willen, en daar willen we de sector van bewust maken’, zegt Jan Berndsen, hoofd verzekeren en pensioenen van de AFM, in de krant. ‘Door al die data kan een verschuiving plaatsvinden van informatie: verzekeraars weten dan veel meer dan de klant.’

Volgens de AFM kan het bovendien een probleem zijn dat de klant zelf niet weet welke data worden gebruikt om tot een prijs te komen. ‘Misschien maakt zelfs het tijdstip waarop de klant een offerte opvraagt uit voor de premie’, stelt Berndsen.

Toch zijn er volgens hem ook voordelen. ‘Als we daardoor beter gedrag vertonen, kan de schadelast ook lager worden. En de kosten van risicozoekend gedrag kunnen meer terecht komen bij mensen die de risico’s aangaan.’

De AFM vindt dat verzekeraars mensen niet zouden mogen straffen voor risico’s waar ze niets aan kunnen doen. Daarnaast keurt de toezichthouder het gebruik van gedragsdata van de ene verzekering voor de andere af. ‘Maar wat we zien in het buitenland, is dat door concurrentiedruk de verzekeraars zich toch gedwongen kunnen voelen mee te doen. Het kan snel gaan’, aldus Berndsen.