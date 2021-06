Ziekenhuizen onderzoeken effect derde prik bij kwetsbare patiënt

Meerdere ziekenhuizen constateren volgens de krant dat mensen ook na twee vaccinaties soms zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen. Met twee prikken zijn zij nog onvoldoende beschermd tegen het virus. ‘Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn’’, zegt Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het gaat om mensen met een zwakke afweer, bijvoorbeeld doordat ze al een bepaalde ziekte hebben of doordat ze medicijnen gebruiken die het afweersysteem beïnvloeden.

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu of deze patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. ‘Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden’’, zegt Goorhuis. In Frankrijk werd al eerder hiertoe besloten. Kwetsbare patiënten krijgen daar na vier weken een derde inenting.

Uiteenlopende groepen

De ziekenhuizen onderzoeken uiteenlopende groepen. Zo wordt van ongeveer achthonderd mensen, onder wie meer dan vijfhonderd patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, vier weken na de tweede vaccinatie de afweerreactie gemeten. ‘Dan hopen we te zien welke patiënten geen goede respons hebben. Dat kan afhangen van de leeftijd, kankersoort en therapie. We weten het niet’’, zegt Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie bij het UMC Groningen.

Toch zien de ziekenhuizen dat de vaccinaties bij de meeste mensen wel goed werken. Dat er toch nog mensen, met name na hun eerste prik, ernstig ziek worden, is volgens Annemarie Buntsma, woordvoerder van het Flevoziekenhuis, niet verrassend. ‘Dit beeld past binnen de ‘foutmarge’ van studies naar vaccinaties, waarbij er geen 100 procent dekking is, maar wel een veel kleinere kans op opname’, aldus Buntsma.