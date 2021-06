Verbeterde privacybescherming Apple-apparaten niet in China

Een nieuwe functie die door Apple is ontworpen om het surfgedrag van een gebruiker af te schermen voor internetproviders en adverteerders is vanwege wettelijke redenen niet beschikbaar in China. De nieuwe functie is een van de vele privacybeschermingsverbeteringen die het Amerikaanse techbedrijf maandag tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie heeft aangekondigd.