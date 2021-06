Funda: vertrouwen in woningmarkt zakt verder weg

Het vertrouwen in de woningmarkt is in mei verder weggezakt. Veel Nederlanders vinden het momenteel geen goed moment om een huis te kopen vanwege de hoge huizenprijzen, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Toch zijn er nog steeds veel consumenten op zoek naar een woning, terwijl het aanbod aan te koop staande huizen verder afneemt.

De graadmeter voor het koopvertrouwen bij Funda zakte van 75,2 in april naar 74,1 vorige maand. Sinds Funda in juli begon met meten, is het vertrouwen van potentiële huizenkopers niet zo laag geweest. Mensen vinden het over het algemeen wel een goed moment om hun huis te verkopen.

Ook kijkt Funda naar mensen die met plannen rondlopen om een huis te kopen of te verkopen. In de beide groepen was afgelopen maand sprake van een duidelijk stijging. Wat daaruit opgemaakt kan worden is evenwel onduidelijk. Eerder zorgden pieken in de verkoopintentie nog niet tot een kantelpunt op de woningmarkt en ook nu is het afwachten of de stijging in juni doorzet of dat de verkoopintentie weer daalt.

Funda-topman Quintin Schevernels heeft de indruk dat veel Nederlanders niet goed op de hoogte zijn van hun eigen kansen op de markt. ‘Consumenten gaan wel proactief op zoek naar algemene informatie, maar kunnen niet altijd goed inschatten wat dit voor hun specifieke situatie betekent’, zegt hij. ‘Zeker voor doorstromers kan deze markt met hoge verkoopprijzen en gunstige rentestanden juist wel perspectief hebben, mits je goed weet wat je mogelijkheden zijn.’