Koers Biogen schiet omhoog na goedkeuring middel tegen Alzheimer

Biotechnoloog Biogen was maandag de grote winnaar op de beurzen in New York. De koers van het aandeel schoot fors omhoog na nieuws over de goedkeuring van een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer voor gebruik in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst sinds 2003 dat een nieuwe therapie tegen de ernstige aandoening op de markt komt. Verder lieten de graadmeters op Wall Street een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen die zei niet bezorgd te zijn over een hogere inflatie en rente.