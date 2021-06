Apple gaat met FaceTime concurrentie aan met vergaderdienst Zoom

Op het evenement kwam Apple met meer nieuws. Zo werd ook alvast een preview gegeven van iOS 15, de volgende versie van zijn iPhone-besturingssysteem. Verder zijn nieuwe functies en verbeteringen onthuld voor andere apps van Apple. Aankondigingen over drastische wijzigingen van het App Store-beleid waren er zoals verwacht niet.

Vanuit steeds meer kanten klinkt de laatste tijd kritiek op onder meer het verdienmodel van de App Store, en dan met name de commissie tot wel 30 procent die aan Apple moet worden afgedragen. Nog geen week geleden haalde de prominente ontwikkelaar Marco Arment in een blog keihard uit naar Apple.

Maar niet alle ontwikkelaars zijn negatief over Apple. Het leeuwendeel van de Apple-ontwikkelaars gaf in een onafhankelijk onderzoek aan geen plannen te hebben te stoppen met het maken van apps voor Apple-apparaten. Kleinere, onafhankelijke ontwikkelaars die tot 1 miljoen dollar per jaar verdienen en kleinere vergoedingen betalen, zijn over het algemeen positiever over de waarde die Apple biedt dan ontwikkelaars bij grotere bedrijven die hogere vergoedingen betalen.