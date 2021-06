Ontmoeting met Biden ‘geen beloning’ voor Poetin

De komende ontmoeting van de Amerikaanse president Joe Biden met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin is geen ‘beloning’ voor Poetin. Het is wel de effectiefste manier om rechtstreeks van Poetin te horen hoe de verschillen tussen Washington en Moskou te begrijpen en te managen zijn, vindt de Nationale Veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan.

Als de ‘schadelijke’ activiteiten van Rusland tegen Washington doorgaan, zullen de Verenigde Staten reageren’, benadrukte de topadviseur.

Poetin en Biden spreken elkaar op 16 juni in het Zwitserse Genève. De Russische president zei eerder al dat hij daar wil praten over het verbeteren van de betrekkingen tussen beide landen. Washington en Moskou gaven al aan dat de hoop op een doorbraak klein is.

Ruim een week voor het gesprek tussen de twee leiders nodigde Biden de Oekraïense president Volodimir Zelenski uit voor een bezoek aan het Witte Huis deze zomer. Biden sprak in een telefoontje met Zelenski zijn steun uit voor Oekraïne, dat overhoop ligt met buurland Rusland. Zelenski had zijn zorgen geuit over de timing van de ontmoeting tussen Biden en Poetin.