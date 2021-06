Onderscheiding voor scenarioschrijver Frank Houtappels

Halsema prees de scenarioschrijver voor zijn veelomvattende oeuvre dat ‘van grote betekenis was en is voor onze samenleving’. Houtappels maakt zware maatschappelijke thema’s voor een breed publiek toegankelijk. Ook hebben personages met een LHBTI+-achtergrond mede dankzij hem een plek in het Nederlandse serie- en filmaanbod.

Frank Houtappels schreef de afgelopen 25 jaar tal van scenario’s voor films en televisieseries als Familie Kruys, April May en June, Het Klokhuis, Koefnoen en Ja Zuster, Nee Zuster. Ook won hij diverse prijzen. Zo kreeg hij in 2008 de Zilveren Nipkovschijf voor Het Vrije Schaep. Voor de tv-serie Gooische Vrouwen mocht Houtappels een jaar later een Gouden Televizier-Ring in ontvangst nemen.