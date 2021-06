Coupleider Mali beëdigd als interim-president

De Malinese kolonel Assimi Goita, die in negen maanden twee staatsgrepen leidde, is maandag ingezworen als interim-president van het Afrikaanse land. Goita is de leider van de junta die het land regeert sinds de militaire staatsgreep van augustus. De burgerpresident en -premier die daarna werden aangesteld werden vorige maand afgezet omdat ze nieuwe ministers hadden benoemd zonder met Goita te overleggen.