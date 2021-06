EU-parlement na 15 maanden terug in Straatsburg

Na vijftien maanden afwezigheid vanwege de beperkende coronamaatregelen is het Europees Parlement teruggekeerd in de Oost-Franse stad Straatsburg voor de maandelijkse plenaire zitting. Volgens voorzitter David Sassoli ‘is het een belangrijke dag om terug te zijn’, zei hij bij de opening van de zitting. ‘We hebben een vreselijke tijd achter de rug’ verwees de Italiaan naar de duizenden Europese Covid-19-doden. ‘Straatsburg is het symbool van de eenheid en diversiteit in Europa’.

De 705 politici en hun staf zijn vanwege het coronavirus nog niet verplicht naar Straatsburg te komen en kunnen zoals de maanden sinds de uitbraak per videoverbinding aan de vergadering meedoen en ook stemmen op afstand. De meeste politici, ook de Nederlandse, volgen de zitting thuis of in een kantoor van het parlement in de lidstaten. Een aantal had in een brief gevraagd om de zittingen in Straatsburg pas weer te heropenen na de zomervakantie. Dan is waarschijnlijk ook de avondklok vanaf 21.00 uur opgeheven.

Het EU-parlement zetelt officieel in Straatsburg en vergadert volgens het EU-verdrag maximaal twaalf keer per jaar voor vier dagen achtereen in de stad in de Elzas en maximaal zes keer twee dagen in Brussel. De parlementaire commissies vergaderen in Brussel. Frankrijk staat erop dat deze regeling, die in 1997 werd vastgelegd, wordt nageleefd. Parijs heeft ook druk uitgeoefend op Sassoli om de vergaderplicht na te komen. Een grote meerderheid van het parlement is allang tegen de in normale tijden maandelijkse verplaatsing naar Frankrijk.

Door het wegblijven van het parlement heeft de economie in Straatsburg, met name de horeca, gevoelige klappen opgelopen.

Er wordt maandag over verschillende onderwerpen gedebatteerd en in de avond gestemd over EU-steun van 5 miljoen euro voor 1851 ontslagen KLM-medewerkers. Dat geld kan worden gebruikt om ze aan een nieuwe baan te helpen of een bedrijf op te zetten, door middel van loopbaanadvies, omscholing of het inzetten van coaches voor ondernemerschap. De stemuitslag wordt dinsdagochtend bekendgemaakt.