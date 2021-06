Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

Rusland heeft het belastingverdrag met Nederland eenzijdig opgezegd. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Rusland heeft een eis op tafel gelegd die Nederland ‘onacceptabel’ vindt. Er was geen ruimte voor onderhandelingen, aldus Vijlbrief. Wel wil hij in gesprek blijven met het land.

Het gaat om een verdrag dat moet voorkomen dat bedrijven dubbel belasting betalen.

Het voorstel van Rusland ‘komt er in de kern op neer dat de Russische Federatie, ook in gevallen waar geen sprake is van verdragsmisbruik, slechts bereid zou zijn om verdragsvoordelen onder strenge voorwaarden toe te kennen aan beursgenoteerde bedrijven’, schrijft de demissionaire staatssecretaris.

Per 1 januari beëindigd

‘Een van die voorwaarden is dat een beursgenoteerde vennootschap in Nederland een direct aandelenbelang heeft in een dochtervennootschap in Rusland, of omgekeerd.’ Hierdoor voldoet nog ‘een slechts zeer beperkt aantal belastingplichtigen’ aan de eisen, zegt Vijlbrief. Familiebedrijven bijvoorbeeld komen in het geheel niet meer in aanmerking.

Ondanks de ‘verschillende constructieve tegenvoorstellen’ uit Den Haag, hield Rusland voet bij stuk. Daardoor wordt het verdrag in de praktijk vanaf 1 januari beëindigd. ‘Belastingplichtigen die in Nederland wonen of gevestigd zijn’ kunnen met beroep op een bepaalde regeling onder omstandigheden voorkomen dat ze dubbel belasting betalen.

Hogere belasting

Wel kan Rusland hogere belasting heffen op dividend- royalty- (geld dat wordt betaald voor het gebruik van bijvoorbeeld een lied of afbeelding) en rentebetalingen die in het land worden gedaan. Deze kunnen niet worden afgetrokken van Nederlandse belastingen.

Het besluit van Rusland is een stap in de verkeerde richting, maar volgens Vijlbrief ‘geen onomkeerbare’. Nederland blijft praten met Rusland en de staatssecretaris hoopt nog dit jaar tot een oplossing te komen.