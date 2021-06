Slob na kritiek: besluit herstelplan onderwijs was niet schimmig

Verschillende ministeries waren zeer kritisch op de eerste plannen van Slob en minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs), schrijft de krant op basis van opgevraagde notulen. ‘Algeheel beeld: plan te omvangrijk en langdurig en te weinig creatief, getuigt te weinig van urgentiegevoel.’ Het streven om in 2028 de door corona opgelopen achterstanden te hebben weggewerkt ‘kan echt niet de ambitie zijn’, aldus het ministerie van Financiën. Er zou ‘meer urgentie’ nodig zijn.

De termijn kwam uiteindelijk op 2,5 jaar, terwijl Slob liever een looptijd van vier jaar had gezien. Uit het onderwijs kwam veel kritiek op dit besluit. Er zou meer tijd nodig zijn om het geld goed terecht te laten komen en de achterstanden effectief aan te pakken.

Ook partijen in de Kamer zijn kritisch. ‘Het was meer een groots gebaar dan een doortimmerde aanpak’, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. Harm Beertema (PVV) spreekt van een ‘megalomaan project’ en D66’er Paul van Meenen noemt de NRC-reconstructie ‘onthutsend’. CDA-Kamerlid René Peters is bang dat het geld belandt bij commerciële bureaus en niet in de klas, een zorg die ook de SP en GroenLinks hebben.

Slob adviseert partijen ‘niet gelijk in paniek te raken’ door dergelijke reconstructies in de media. Volgens Slob werkt het zo, maar is het nu zichtbaar omdat de overheid sinds kort meer informatie deelt. ‘Wen er maar aan, we gaan meer openheid geven.’ Volgens hem heeft Hoekstra ‘een duidelijke rol om te kijken naar de centjes’, maar is het besluit kabinetsbreed genomen. Dat 2028 als deadline genoemd werd voor het wegwerken van de achterstanden was volgens Slob vooral onderwerp van ‘een brainstorm’.