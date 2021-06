Kort geding met complotdenkers afgebroken: rechter gewraakt

Het kort geding in de rechtbank in Den Haag dat de gemeente Bodegraven heeft aangespannen tegen complotdenkers is maandag na een half uur afgebroken. Een van de gedaagden, Micha Kat, heeft de rechter gewraakt. Kat wilde dat de rechter hem zou erkennen als journalist, maar zij gaf aan dat pas te willen doen in haar vonnis.

De gemeente heeft drie complotdenkers gedagvaard voor het verstoren van de openbare orde door hun verhalen die ze op internet verspreiden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Het drietal was niet in de rechtbank aanwezig, ze woonden de korte zitting bij via videoverbindingen, zonder advocaten.

Nu de rechter is gewraakt, kan het kort geding pas worden voortgezet nadat de wrakingskamer bijeen is gekomen. De wrakingskamer van de rechtbank buigt zich binnenkort over de vraag of de verdachte een andere rechter krijgt.

Urgente kwestie

In het kort geding eist de gemeente dat de complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel stoppen met hun beschuldigende berichten en dat ze uitzendingen van hun socialemediakanalen moeten halen.

Burgemeester Christiaan van der Kamp van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilde na afloop van de afgebroken zitting niet reageren. De advocaat van de gemeente wilde alleen kwijt dat ze hopen dat de procedure snel kan worden hervat, omdat de gemeente het een urgente kwestie vindt.

Red Pill Journal

Raatgever vertelde in zijn verweer dat de video's op het onlineplatform Red Pill Journal met waarschuwingen over kindermoorden "puur zelfverdediging" zijn. "Ik heb het recht om op te komen voor mijn kind en alle kinderen van de wereld. Kinderen, kleinkinderen en opa's en oma's mogen zich verdedigen", zei Raatgever.

Raatgever werd vorige week opgepakt in het Groningse Siddeburen op verdenking van opruiingen en bedreigingen. Buitenproportioneel noemde hij dat. "Ik werd geboeid en in een geblindeerd busje afgevoerd, met strakke handboeien om."

Joost Knevel kwam niet meer aan bod met zijn verweer, omdat de rechter voortijdig werd gewraakt. Dat zijn kompaan Micha Kat de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel trok, was van begin af aan duidelijk. Zo wilde hij voor aanvang van de zitting al weten of rechter Hoekstra familie is van CDA-leider Wopke Hoekstra. Later wilde Kat pertinent dat de rechter hem zou erkennen als journalist en niet als complotdenker. Hoekstra weigerde dit en zei dat ze pas een oordeel zal vellen in haar vonnis.