Astronauten eten over een paar jaar misschien kweekvlees

Astronautenvoedsel wordt over een paar jaar misschien iets meer haute cuisine. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA laat uitzoeken of het mogelijk is om buiten de aarde vlees te kweken, zodat ontdekkingsreizigers op andere hemellichamen, zoals de maan en Mars, zelf hun eigen voedsel kunnen maken. Dan hoeven er veel minder voorraden vanaf de aarde te worden ingevlogen.

Bij kweekvlees wordt een cel van een dier gebruikt om uit te groeien tot een lap vlees, zonder dat daar een heel dier voor hoeft te worden gefokt, gevoed en geslacht. Koeien kunnen bijvoorbeeld op Mars nergens grazen en bovendien is niet bekend hoe een koe zich voelt bij gewichtloosheid. ‘Het fokken van grote dieren in de ruimte voor voedsel is ondenkbaar’, aldus de ESA. Volgens de organisatie is een halve gram spierweefsel van een koe genoeg om ongeveer 80.000 hamburgers te maken.

Ook op aarde kunnen de ontwikkelingen helpen om genoeg voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking. De wereld telt nu bijna 8 miljard bewoners. De verwachting is dat er tegen het einde van de eeuw bijna 11 miljard mensen op aarde zijn. Als er genoeg dieren moeten worden gefokt om al die monden te voeden, leidt dat tot extra waterverbruik, vervuiling en ontbossing, maar het vergroot ook de kans op nieuwe virusuitbraken en pandemieën, aldus de ESA.