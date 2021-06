Inspectie handhaaft nog niet bij scholen die niet volledig openen

De Inspectie van het Onderwijs heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden tegen middelbare scholen die nog niet helemaal opengaan. ‘We blijven inhoudelijk in gesprek met de schoolbesturen, dat is altijd de lijn geweest’, laat een woordvoerder weten. ‘Soms zit daar enige doorlooptijd in, het zou best kunnen dat een school die vandaag nog dicht is morgen alsnog opengaat.’ Een ‘exact overzicht’ heeft de inspectie op dit moment niet.

Het voortgezet onderwijs is sinds maandag verplicht om alle leerlingen weer dagelijks fysiek op school te ontvangen. Scholieren hoeven geen afstand meer te houden van elkaar, wel van het personeel. Niet alle scholen houden zich aan de regel. Uitzonderingen zijn soms ook toegestaan, als de situatie daar reden toe geeft. ‘Een goede reden kan bijvoorbeeld een GGD-advies zijn’, zegt de woordvoerder. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als op een school heel veel coronabesmettingen zijn gemeld.

Volgens het ministerie van Onderwijs is zeker 95 procent van de middelbare scholen weer volledig open, zoals het kabinet wil. ‘Dat is een schatting’, verduidelijkt de woordvoerder van de inspectie. Hij benadrukt nog eens dat ‘de leerlingen op één moeten staan’. In gesprekken met scholen benadrukt de inspectie dat een volledige terugkeer naar school goed is voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit.

Één dag per week

De afgelopen drie maanden mochten de meeste leerlingen slechts één dag per week fysiek naar school. De rest van het onderwijs volgden ze vanuit huis.

Om het veilig te houden, is het de bedoeling dat leraren en leerlingen twee keer per week zichzelf testen op het coronavirus. Dat is wel vrijwillig. De onderwijsbonden hebben er herhaaldelijk op gewezen dat het niet af te dwingen valt en ook niet goed te controleren is.