Ahold Delhaize aan kop in licht lagere AEX

Supermarktconcern Ahold Delhaize was maandag de sterkste stijger in de AEX-index dankzij een positief analistenrapport van ING. De Europese aandelenbeurzen kwamen amper van hun plaats. Een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders en een tegenvallende Chinese exportgroei zorgden daarbij voor enige koersdruk. Verder werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse inflatiecijfers, die beide voor donderdag op het programma staan.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 718,44 punten. Vrijdag bereikte de graadmeter nog een nieuw slotrecord. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1067,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd. De Londense FTSE-index boekte een kleine winst van 0,2 procent.

Ahold Delhaize won 1,2 procent. ING voegde het aandeel toe aan de favorietenlijst. Volgens analisten van de bank houdt de markt onvoldoende rekening met de waarde van webwinkel bol.com. Techinvesteerder Prosus sloot de rij in de AEX met een min van 1,6 procent. Beleggers reageerden op het historische akkoord van de G7-landen over een minimumtarief van de vennootschapsbelasting van 15 procent. Vooral de grote internationale technologiebedrijven zullen bij een wereldwijd minimum belastingtarief meer belastingen gaan betalen.

Aegon

Verzekeraar Aegon (min 1 procent) noteerde ex dividend. In de MidKap stond SBM Offshore (min 2,8 procent) onderaan. De maritiem oliedienstverlener en zijn huidige topman Bruno Chabas hebben volgens De Telegraaf begin 2012 een contract afgesloten om 35 miljoen dollar over te maken aan een Panamees bedrijf, dat onder controle stond van een omstreden bestuurder uit Angola. Corruptiedeskundigen zijn kritisch over het contract, maar volgens SBM is er niets onoorbaars gebeurd. Fitnessketen Basic-Fit ging aan kop met een plus van 1,2 procent.

Daimler won 0,4 procent in Frankfurt. De autoproducent wil de productie van Mercedes-Benz in China opvoeren nu vraag naar luxe auto’s in de grootste automarkt ter wereld toeneemt. In Londen kelderde IWG dik 13 procent. De aanbieder van flexibele werkplekken waarschuwde voor een forse winstval door de opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus.

De euro was 1,2160 dollar waard, tegen 1,2170 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 69,19 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 71,41 dollar per vat.