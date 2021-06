Ook EU-lidstaat Slowakije neemt Russisch coronavaccin in gebruik

Slowakije volgt met de vaccinatiecampagne het voorbeeld van Hongarije, dat het Russische middel in februari al in gebruik nam. Toenmalig premier Igor Matovic had 200.000 doses van het coronavaccin besteld in Moskou. Hij deed dat zonder overleg met zijn coalitiepartners en dat kwam hem op veel kritiek te staan. Matovic stapte uiteindelijk op als minister-president.

Spoetnik-V wordt wereldwijd al op veel plaatsen gebruikt, maar in de Europese Unie wachten veel landen nog even af. Het Europees Geneesmiddelenbureau, de vaccinwaakhond van de EU, heeft het middel nog niet goedgekeurd. Slowakije gaat mensen in de leeftijdsgroep 18-60 op vrijwillige basis inenten met het Russische coronavaccin. Volgens lokale media valt de belangstelling tot dusver tegen.