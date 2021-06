Israël zet weer stap in richting regering zonder Netanyahu

De Israëlische parlementsvoorzitter Yariv Levin maakt maandag officieel bekend dat er een nieuwe regeringscoalitie is gevormd. De coalitie is een bonte verzameling partijen die het er voornamelijk over eens zijn dat de door corruptieschandalen geplaagde, rechtse Netanyahu na twaalf jaar eindelijk opstapt. Levin bepaalt ook de dag dat het parlement zijn vertrouwen in de nieuwe ploeg moet uitspreken. Volgens Israëlische media is dat woensdag of komende maandag.