Frankrijk legt Google boete op van 220 miljoen

De boete is onderdeel van een schikking die de Franse autoriteiten hebben getroffen met Google, na beschuldigingen van machtsmisbruik door mediabedrijven News Corp, de Belgische Groupe Rossel en de Franse krant Le Figaro. Zij dienden hierover in 2019 een klacht in bij kartelwaakhond Autorité de la concurrence.

De toezichthouder zegt dat Google op oneerlijke wijze heeft gehandeld met online-advertenties door eigen diensten voor te trekken, ten nadele van rivalen. Volgens de kartelwaakhond heeft Google ingestemd met de boete en neemt het bedrijf stappen om hierin verbetering door te voeren.

Complexe algoritmes

Voorzitter Isabelle de Silva van de markttoezichthouder zegt dat de boete van bijzonder belang is, want het is de eerste ter wereld waarbij werd gekeken naar de complexe algoritmes die worden gebruikt bij online-advertenties. Overigens kreeg Google in 2019 ook al een boete in Frankrijk van 150 miljoen euro vanwege overtredingen van de concurrentieregels bij online-reclame.

In mei kreeg Google nog een boete van meer dan 100 miljoen euro in Italië vanwege machtsmisbruik. Volgens de Italiaanse karteltoezichthouder sloot het Amerikaanse techbedrijf een rivaliserende app voor diensten bij het opladen van elektrische auto's uit. Op die manier trok Google zijn eigen functionaliteit voor en werd de keuzevrijheid van concurrenten ondermijnd. In Duitsland loopt een mededingingsonderzoek naar Google in verband met verdenkingen van machtsmisbruik.