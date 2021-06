Excuses Toyota voor familie van werknemer die zelfmoord pleegde

De 28-jarige ingenieur pleegde in 2017 zelfmoord vanwege de vernederingen die hij moest ondergaan op de werkvloer. Naar verluidt zou zijn baas onder meer tegen hem hebben gezegd ‘dat het beter was als hij zou sterven’. Zijn dood werd in 2019 erkend als werkgerelateerd door een regionale arbeidscommissie en Toyota trof in april een schikking met de familie. Daar zijn geen details over bekendgemaakt.

Toyota zei maandag bedroefd te zijn over de dood van de man en ‘het serieus te nemen dat het leven van een waardevolle werknemer verloren is gegaan’. Het concern zegt dat uitgebreide maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, waaronder meer bijstand vanuit het bedrijf aan personeel en harde straffen voor vernedering en pesterijen op werk. De leidinggevende die wordt beticht van intimidatie van de overleden man is gestraft, aldus Toyota, zonder meer details te geven.

De advocaat van de familie zei dat Toyota-president Akio Toyoda persoonlijk excuses heeft aangeboden en dat het aantal meldingen van intimidatie op het werk toeneemt. In Japan vinden veel zelfmoorden plaats, onder meer van mensen die kampen met stress door veel overwerk.