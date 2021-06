Inhoudelijke behandeling omvangrijke MH17-proces begonnen

Rond 10.15 uur is in het Justitieel Complex Schiphol de inhoudelijke behandeling begonnen van het strafproces rond het neerstorten van vlucht MH17. Het toestel van Malaysia Airlines stortte op 17 juli 2014 neer in het oosten van Oekraïne, alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Het Openbaar Ministerie houdt vier mannen - drie Russen en een Oekraïner - verantwoordelijk voor de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen de Rus Poelatov laat zich door advocaten vertegenwoordigen. De andere verdachten hebben niet gereageerd op oproepen van de rechtbank.

Volgens het OM is MH17 neergeschoten met een Buk-raket afkomstig uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Dossier

De eerste week van de inhoudelijke behandeling gaat de rechtbank het omvangrijke dossier bespreken. Dat duurt naar verwachting drie dagen. Op maandag worden eerst nog algemene zaken besproken, vanaf dinsdag staat het dossier op de agenda. De rechtbank heeft drie centrale vragen in het proces: is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK- raket? Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne? En hebben de verdachten daarbij een rol gehad?

Na behandeling van het dossier krijgt het OM op 17 en 18 juni de gelegenheid om delen van het dossier te bespreken. De verdediging is vervolgens aan de beurt.

In september 2021 mogen de nabestaanden hun spreekrecht uitoefenen. Volgens de globale schatting komen de strafeisen van het OM in het najaar. De zaak zal naar alle waarschijnlijkheid tot volgend jaar duren.