Taliban: ‘berouwvolle’ tolken lopen geen gevaar

De Taliban hebben de afgelopen twintig jaar veel tolken gedood. Het vertrek van buitenlandse troepen leidde daardoor ook tot een uittocht van die vertalers, die verdere vergeldingsacties vrezen. Zij vertrekken soms op eigen houtje of worden weggehaald door hun voormalige werkgevers.

De extremistische opstandelingen benadrukken nu dat dergelijke maatregelen niet nodig zijn. ‘Ze zullen door ons geen gevaar lopen’, schrijven ze in een verklaring. ‘Als ze de rangen van de vijand verlaten en ervoor kiezen om als gewone Afghanen te leven in hun thuisland, zullen ze geen problemen ondervinden en hoeven ze niet in angst te leven.’

Niet gerust

Voormalige medewerkers van buitenlandse mogendheden zijn er niet gerust op. Ze hebben recentelijk gedemonstreerd in Kabul om te eisen dat ze worden weggehaald uit Afghanistan. ‘De Taliban zullen ons geen genade tonen. Ze zullen ons doden en onthoofden’, zei een voormalige tolk voor de Amerikaanse strijdkrachten vorige week.

‘Ik heb er spijt van dat ik voor de VS werkte. Het was de grootste fout van mijn leven’, vertelde een andere ex-vertaler, die zo’n tien jaar werkte voor de Amerikaanse ambassade. ‘Mijn eigen oom en mijn neven noemen me een agent voor Amerika.’ Dat land wil voor 11 september alle troepen hebben teruggetrokken uit Afghanistan.

De Taliban onderhandelen formeel met de regering in Kabul over vrede, maar daar valt in de praktijk weinig van te merken. De strijd gaat onverminderd hevig door. Australië heeft uit voorzorg al de ambassade in Kabul gesloten. Dat was voor de Taliban aanleiding om buitenlandse missies vorige week te beloven dat ze een ‘veilig klimaat’ garanderen voor diplomatieke missies.