Duitse fabrieksorders onverwachts gedaald

De Duitse fabrieksorders zijn in de maand april onverwachts gedaald. Dat toont aan dat fabrikanten in de grootste economie van Europa nog altijd kampen met de negatieve effecten van de coronapandemie en maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Volgens het Duitse federale statistiekbureau was in april op maandbasis sprake van een daling van het aantal orders met 0,2 procent. Dat kwam vooral doordat de vraag vanuit eigen land tegenviel. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Op jaarbasis stegen de orders met 80 procent, maar die vergelijking gaat mank vanwege de maatregelen die in het voorjaar van 2020 werden genomen tegen het virus, waarvan de impact destijds nog niet in te schatten was.

Kenners gingen in doorsnee ervan uit dat het aantal orders met 1 procent zou stijgen na de groei van bijna 4 procent een maand eerder. De cijfers tonen ook aan dat het herstel van de Duitse economie wat trager verloopt dan voorzien. Eerder was ook al sprake van een daling van de Duitse detailhandelsverkopen.

Naar de exacte reden voor de stagnatie van het aantal orders is het gissen. Het kan zijn dat verstoringen in de toeleveringsketen, en dan met name de blokkade van het Suezkanaal, hier debet aan zijn, aldus economen van ING. Ook kan sprake zijn van een tijdelijke hapering na de sterke opleving in het afgelopen jaar.