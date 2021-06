‘Chaos in Portugal door massale uittocht Britse vakantiegangers’

Een massale uittocht van Britse vakantiegangers heeft in Portugal geleid tot chaotische toestanden. De Britse regering kondigde onlangs aan Portugal van de ‘groene lijst’ van landen te halen waarvoor geen quarantaineplicht geldt. Dat betekent dat Britse toeristen tien dagen in zelfisolatie moeten als ze niet voor dinsdagochtend vroeg terug zijn in hun thuisland.

Terugkerende Britten moeten zich eerst laten testen en dat blijkt vaak lastig. Testlocaties waren volgens The Times overvallen door de plotse stormloop van vakantiegangers die naar huis wilden. Britten kregen bij een teststraat bij het vliegveld van Faro te maken met wachttijden van vier uur. Veel andere locaties waren zondag dicht.

‘Er waren veel mensen die moeite hadden om testen te regelen. Ik heb donderdag en vrijdag ongeveer vier uur aan de telefoon gezeten om een testlocatie te vinden’, klaagde een 50-jarige vrouw, die met haar echtgenoot en dochters vakantie vierde in Portugal. Het gezin moest voor die driedaagse trip meer dan 500 pond (580 euro) uitgeven aan coronatesten.

Onvrede

De plotse aanpassing van het reisbeleid zorgt zowel in Portugal als in het Verenigd Koninkrijk voor onvrede. Minister van Transport Grant Shapps wilde vakantiegangers naar verluidt meer tijd gunnen om thuis te komen, maar daar waren sommige collega’s volgens bronnen van The Times op tegen. De Portugese premier liet vervolgens weten niet te spreken te zijn over het abrupte besluit van de Britse regering.

Ook de topman van brancheorganisatie Airlines UK reageerde afgelopen weekend ontstemd. Tim Alderslade verweet de regering een gebrek aan transparantie. ‘We weten niet onder welke omstandigheden landen van groen naar oranje en weer naar groen gaan’, zei hij. ‘Het is lastig om te zien hoe we nog een zomerseizoen kunnen hebben als ze dit op een wekelijkse basis gaan doen.’