Daimler wil productie Mercedes-Benz in China opvoeren

Autoproducent Daimler wil de productie van Mercedes-Benz in China opvoeren. De Duitse onderneming, die in China een samenwerkingsverband heeft met het Chinese BIAC Motor, wil de capaciteit in twee van zijn fabrieken met 45 procent verhogen, onder meer door werkdagen en ploegendiensten uit te breiden, zo valt te lezen in documenten op de Chinese website van de onderneming.

In China, de grootste automarkt ter wereld, neemt de vraag naar luxe auto’s weer toe. Het land is ook voor Daimler belangrijk. In China worden door Beijing Benz Automotive Co (BBAC), dat voor 49 procent in handen is van Daimler, doorgaans meer auto’s verkocht dan in Duitsland en de Verenigde Staten samen.

Vorig jaar verkocht BBAC een recordaantal van 611.000 voertuigen in China. Dat betekende een stijging van 8 procent in vergelijking met 2019. De twee fabrieken in China hadden een gecombineerde capaciteit van 520.000 voertuigen per jaar, zei BBAC eerder.

Werkdagen

Het aantal werkdagen in de fabrieken wordt verhoogd tot 312 per jaar. Dat zijn er nu nog respectievelijk 290 en 250. Een van de fabrieken zal ook een 7,5 uur durende shift per werkdag toevoegen. Welke bedragen met de uitbreidingen gemoeid zijn, stond niet vermeld.

BBAC heeft ook nog een aparte fabriek in China voor elektrische voertuigen met een capaciteit van 150.000 auto’s per jaar. Eerder maakte Daimler bekend volgend jaar met de Chinese partner Geely een elektrische Smart te gaan maken.

Chinese beleidsmakers verwachten dat 20 procent van de totale verkoop van nieuwe voertuigen in 2025 een elektrisch of plug-in hybride model zal zijn of op waterstof zal rijden.