China blokkeert reeks cryptogerelateerde sociale media-accounts

De blokkade is zeker niet de laatste actie die China zal ondernemen tegen digitale munten. De verwachting is dat veel activiteiten rond cryptomunten in China aan het strafrecht van het land worden gekoppeld, aldus analisten en een financiële toezichthouder. Daarmee worden het minen en handelen van digitale munten in de nabije toekomst mogelijk een illegale activiteit.

Peking zwoer vorige maand om hard op te treden tegen het minen van bitcoin en de handel in de munten. Dat gebeurde kort nadat drie instanties in het land aan crypto’s gerelateerde financiële betalingsdiensten hadden verboden.

Zwarte handel

De Weibo-ingrepen komen ook op een moment dat Chinese media in hun berichtgeving harder oordelen over de handel in crypto’s. Volgens staatszender CCTV worden cryptocurrency’s vaak gebruikt voor zwarte handel, witwassen van geld, wapensmokkel, gokken en drugshandel.

De centrale bank van China heeft ondertussen het testen van zijn eigen digitale valuta versneld.