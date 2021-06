Van Keulen gaat schrijven en lezen voor senioren

Het is een initiatief van de Leescoalitie. "Het voorlezen van een verhaal geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen", zo is de gedachte erachter.

Sinds 2013 werken bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen door het hele land samen om op Nationale Ouderendag een Voorleeslunch voor ouderen te organiseren.