FNV zet grote kaasbedrijven onder druk voor bedrijfs-cao’s

Vakbond FNV zet grote bedrijven als zuivelonderneming FrieslandCampina en kaasspecialist Royal A-ware onder druk voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de kaassector. Omdat het niet lukt om een sector-cao voor het Kaaspakhuisbedrijf af te sluiten, wil de vakbond eigen afspraken met grote werkgevers in die branche. De sector-cao zou volgens de bond niet meer passend zijn en ‘maatwerk’ lijkt noodzakelijk.

Met een eigen bedrijfs-cao’s kunnen de grote bedrijven zich niet meer verschuilen achter kleine ondernemingen die wat betreft arbeidsvoorwaarden ‘mogelijk terecht’ op de rem trappen, aldus FNV. Medewerkers van FrieslandCampina Kaas in Wolvega gaan vanaf zondag actievoeren voor een eigen cao. Zij beginnen zondag pas om 22.00 uur met hun dienst, in plaats van om 20.00 uur. Volgens FNV volgen er volgende week ook stakingen bij A-ware.

De onderhandelingen over de cao Kaaspakhuisbedrijf, waar zo’n 4500 mensen onder vallen, tussen werkgeversorganisatie GemZu en vakbonden CNV en FNV liepen in april stuk. FNV eist een tweejarige overeenkomst met 10 procent meer loon. Daarnaast wil de bond nog een aantal regelingen hebben vastgelegd. Dan gaat het onder meer om pensioenafspraken en regelingen voor zwaar werk.

Volgens GemZu waren de eisen van de bonden te gortig, vooral ook met het oog op de onzekere tijden. Een woordvoerder benadrukt dat vorig jaar midden in de crisis een afspraak met de bonden voor 2,75 procent meer loon gewoon is doorgevoerd. Verschillende kaasbedrijven kampten met vraaguitval door de sluiting van de horeca. En de heropening van de horeca nu betekent niet dat de situatie weer is zoals die was voor de crisis.

GemZu erkent wel dat onrust nu het laatste is wat de sector kan gebruiken. Voorafgaand aan de actie in Wolvega staat nog een verkennend gesprek met de bonden gepland, ‘om te kijken of we nog ergens toe kunnen komen’. FrieslandCampina zegt ondertussen voorbereidingen te treffen om de acties het hoofd te kunnen bieden. Dan gaat het volgens het bedrijf vooral om een aantal logistieke aanpassingen. De zuivelonderneming zegt geen reden te zien af te wijken van de sectorafspraken.