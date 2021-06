China keurt coronavaccin goed voor kinderen

China heeft het coronavaccin van Sinovac via een spoedprocedure goedgekeurd voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is de eerste keer dat een groot land de weg vrijmaakt voor het vaccineren van peuters tegen het coronavirus.

Uit onderzoek onder enkele honderden proefpersonen kwam naar voren dat het vaccin voor kinderen net zo veilig en effectief is als voor volwassenen, zei Sinovac-topman Yin Weidong tegen de Chinese staatstelevisie. De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt wanneer ze ook daadwerkelijk willen beginnen met het vaccineren van minderjarige Chinezen.

In China kunnen op dit moment alleen volwassenen zich laten inenten tegen het coronavirus. De bijna 1,4 miljard inwoners tellende volksrepubliek heeft tot dusver ruim 723 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Het land heeft de binnenlandse uitbraak van het coronavirus ook grotendeels onder controle gekregen met strenge maatregelen.

Yin zei ook dat zijn bedrijf onderzoekt of het zinvol is mensen nog een derde vaccindosis te geven, in plaats van de huidige twee. De eerste onderzoeksresultaten zijn volgens hem veelbelovend. De topbestuurder benadrukte wel dat verder onderzoek nodig is voordat Sinovac met een concrete aanbeveling kan komen over wanneer zo’n derde dosis toegediend zou moeten worden.