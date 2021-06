China wil informatie over klimaat en uitstoot verplicht stellen

China wil het openbaar maken van informatie over klimaat en CO2-uitstoot in de toekomst verplicht stellen. Het land heeft hiermee al getest bij enkele commerciële banken en een aantal beursgenoteerde bedrijven, maar wil die verplichting verder uitrollen, zei centrale bankgouverneur Yi Gang van de People’s Bank of China (PBOC), tijdens een paneldiscussie die werd georganiseerd door de Bank for International Settlements.