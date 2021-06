Drukte op Schiphol zal wennen zijn, maar is beheersbaar

Luchthaven Schiphol verwacht in de zomervakantie niet al te veel problemen vanwege de tijdrovende rompslomp rond vaccinatie- en testdocumenten in combinatie met de verwachte drukte. Volgens een woordvoerder zullen bij het inchecken meer handelingen verricht moeten worden, wat voor langere doorlooptijden kan zorgen. Maar dit zal volgens hem niet voor al te grote problemen gaan zorgen, mits mensen ook goed voorbereid van huis gaan. ‘De drukte zal ook weer even wennen worden’, zegt hij.

Het is de bedoeling dat er op 1 juli een digitaal coronapaspoort is, maar gevreesd wordt dat die deadline niet wordt gehaald. Luchtvaartmaatschappijen vrezen voor chaos vanwege de papierwinkel, meldt De Telegraaf. Zolang er nog geen digitaal certificaat is, zullen reizigers hun inentingspapieren of het PCR-testbewijs geprint moeten meenemen. Het controleren van die documenten duurt langer en daarmee ligt chaos op de loer.

Volgens Schiphol zal daar geen sprake van zijn. Voor reizigers die intercontinentaal vliegen raadt de luchthaven aan gewoon 3 uur voor vertrek op Schiphol te zijn, zoals in normale tijden ook het geval is. Voor Europese vluchten blijft ook de gebruikelijke tijd van 2 uur van tevoren op de luchthaven gehanteerd.

Piek in augustus

Schiphol raadt reizigers aan om goed voorbereid op reis te gaan. ‘Zorg dat je de juiste documenten bij je hebt. Kijk per land wat verder nodig is. En hou er rekening mee dat het allemaal iets langer kan gaan duren’, aldus de zegsman.

De piek komende zomer zal in de maand augustus liggen, omdat mensen hun reis zolang mogelijk uitstellen in de hoop dat coronamaatregelen tegen die tijd verder zijn versoepeld. Op de drukste dagen verwacht Schiphol tot 160.000 reizigers te verwerken. Op piekdagen voor de crisis passeerden tot wel 235.000 reizigers de luchthaven.

Schiphol zegt vooralsnog geen signalen te hebben dat beveiligingsbedrijven, afhandelaars of luchtvaartmaatschappijen met personele probleem kampen, omdat ze tijdens de crisis juist afscheid moesten nemen van personeel. Ook Schiphol zelf greep in, maar benadrukt dat het bij zijn reorganisatie er duidelijk rekening mee heeft gehouden dat er voldoende mensen ‘op de vloer’ beschikbaar bleven.