Van Dissel: prikken vanaf 12 jaar verlaagt verspreiding virus

‘De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden’, zegt hij.

In landen als Duitsland en Frankrijk is het Pfizervaccin al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar.In Nederland is dat nu 16 jaar. Van Dissel: ‘Daar hoop je ook het nodige van te leren. De Gezondheidsraad adviseert hier nog over, maar volgens onze prognoses heeft het effect,’ zegt de RIVM-baas.

Van Dissel voorziet een rustige zomer: ‘We zitten in een totaal andere fase met nu bijna tien miljoen vaccinaties. Dat is een zeer belangrijke verandering. Tot voor kort hadden we alleen niet-medische maatregelen, contactvermindering en isolatie, om het virus te remmen. Nu hebben we vaccins. En die lijken te doen wat ze zouden moeten doen: ze remmen het virus met tussen de 50 en 90 procent volgens de laatste onderzoeken, en ze zorgen ervoor dat na blootstelling mensen veel minder vaak ziek zijn, tot wel 90 procent. Dan zie je daarop een afname van het aantal patiënten zoals we die nu zien.’