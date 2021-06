Oud-juridisch adviseur Trump getuigt voor Congres

Don McGahn, de gewezen juridisch adviseur van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, heeft vrijdag getuigd voor het Congres in Washington. Daar vertelde McGahn over de pogingen die Trump deed om het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016 tegen te gaan. Volgens de Democraten heeft McGahn ‘een nieuw licht’ geworpen op de gang van zaken destijds.

McGahn diende bijna twee jaar als juridisch adviseur van het Witte Huis en nam in oktober 2018 ontslag. Vrijdag getuigde hij een dag lang in een sessie achter gesloten deuren van de commissie juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden.

McGahn was twee jaar geleden gedagvaard om te komen getuigen voor het onderzoek naar aantijgingen tegen zijn oude baas. Eind 2019 besloot het Congres een impeachmentprocedure tegen Trump te starten vanwege machtsmisbruik en het belemmeren van het Congres. De aanklachten strandden uiteindelijk in de Senaat, waar de Republikeinen toen nog een meerderheid hadden.

In de komende dagen wordt een geschreven versie van McGahns getuigenis openbaargemaakt. De leden van de parlementscommissie wilden en konden nog niets inhoudelijks zeggen over de getuigenis. ‘Meneer McGahn was duidelijk bedroefd door president Trumps herhaaldelijke weigering om zijn juridisch advies op te volgen en heeft een nieuw licht op de gang van zaken geworpen’, aldus de Democratische commissievoorzitter Jerrold Nadler. Volgens de Republikein Matt Gaetz had McGahn echter niets nieuws verteld.

Een ander Democratisch commissielid vertelde dat McGahn vertelde over ‘de druk waaronder hij en alle medewerkers van de president stonden om speciaal aanklager Robert Mueller ontslagen te krijgen.’ Na lang en uitgebreid onderzoek zei Mueller dat hij ‘meerdere verbanden’ had gevonden tussen het campagneteam van Trump en Rusland en concludeerde hij dat Trump ‘verwachtte te profiteren’ van inmenging door Moskou ten bate van Trump. Het bewijs was volgens Mueller echter onvoldoende grond voor aanklachten.