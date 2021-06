Laatste regioverkiezing Saksen-Anhalt voor die van Duitse Bondsdag

De Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt kiest zondag een nieuw regioparlement. Het zijn de laatste verkiezingen vóór die voor de Bondsdag in september. Vijf jaar lang hebben de christendemocraten (CDU) in Saksen-Anhalt samen met de sociaaldemocraten (SPD) en de Groenen (Bündnis 90/Die Grünen) geregeerd. Dat was mede een monsterverbod tegen de in Saksen-Anhalt zeer sterke rechtse Alternative für Deutschland (AfD).

In de jongste peilingen blijven de machtsverhoudingen ongeveer gelijk waarbij de CDU bijna 30 procent van de kiezers krijgt, de AfD bijna een kwart en de Groenen, de SPD en links-radicale Die Linke elk rond de 10 procent. Maar erg veel ondervraagden wisten volgens de opiniepeilers nog helemaal niet op wie ze zondag gaan stemmen. Sommige waarnemers verwachten verrassingen met grote winst voor de AfD en voor de Groenen.

Saksen-Anhalt is een van de armste deelstaten van Duitsland. Het is zwaar getroffen door de ineenstorting van de zware industrie toen de communistische DDR ophield te bestaan. Ruim dertig jaar later is de regio niet hersteld en het inkomen is er gemiddeld nog geen 70 procent van een gemiddeld Duits inkomen. De bevolking is daarom voor een deel weggegaan en er wonen nu nog 2,2 miljoen mensen, een kwart minder dan in 1990.