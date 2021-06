Klaver, Ploumen en Rutte: formatie zit nu in complexe fase

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen wilden woensdag na hun gesprek met VVD-leider Mark Rutte en informateur Mariëtte Hamer weinig kwijt. "Het ligt heel complex, de vorming van een nieuw kabinet", zeiden beiden, maar ze wilden er verder niet over uitweiden, volgens hun op verzoek van Hamer zelf. Ook Rutte liet weinig los. Hij beaamde dat de situatie complex is maar dat de formatie niet vast zit.

Volgens de leiders van de twee linkse partijen heeft Hamer in het gesprek de hele formatie doorgenomen en de complexiteit van de situatie op een rijtje gezet. Ploumen zei dat het zowel gaat om de partijen die met elkaar om tafel zouden willen én over grote inhoudelijke verschillen. Rutte: "we hebben net gepraat in deze samenstelling. Maar er zijn nog heel veel samenstellingen te voorzien de komende dagen. We hebben naar de hele puzzel gekeken en vastgesteld dat het niet makkelijk is allemaal".

GroenLinks en PvdA hebben steeds aangegeven dat zij alleen samen in een kabinet willen stappen. Ook D66-leider Sigrid Kaag, die met de VVD het voortouw heeft in de formatie, wil graag deze twee partijen erbij. Maar VVD en CDA hebben telkens gezegd dat zij het juist niet zien zitten dat twee linkse partijen in een nieuwe coalitie aanschuiven. Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra herhaalden dat dinsdag nog eens na afloop van hun gesprek met Hamer. Voor een meerderheidscoalitie is deelname van één van de twee linkse partijen voldoende.