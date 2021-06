Aegon en Besi aan kop in afwachtende AEX

Verzekeraar Aegon en chiptoeleverancier Besi waren woensdag de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine plus liet zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en keken alvast uit naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die voor donderdag en vrijdag op het programma staan. Het optimisme over de heropening van de economie bleef de algehele stemming op de aandelenmarkten wel ondersteunen. Een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen zorgde daarbij voor enige terughoudendheid.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 716,71 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 1075,37 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen eveneens 0,1 procent.

Aegon en Besi wonnen 1,3 procent. Shell volgde met een plus van 1,1 procent. Analisten van Cowen zijn het volgen van het olie- en gasconcern gestart met een outperform-advies. Fintechbedrijf Adyen, dat zijn betaaldiensten gaat aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten, was de grootste daler in de AEX met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met een winst van dik 3 procent, door de hoop op een sterk herstel van het vliegverkeer in de zomermaanden. Post- en pakketbezorger PostNL en advies- en ingenieursbureau Arcadis sloten de rij met verliezen van 1,3 procent.

Op de lokale Amsterdamse markt bleef DPA ongewijzigd. Investeerder Gilde heeft zijn bod op de detacheerder officieel gelanceerd. Gilde bracht begin maart een bod uit op DPA van 1,70 euro per aandeel. Het bod waardeert DPA op een kleine 80 miljoen euro en wordt gesteund door het bestuur van de detacheerder.

Volvo klom 3,5 procent in Stockholm. De Zweedse vrachtwagenfabrikant gaat de volledige opbrengst van de verkoop van UD Trucks aan het Japanse Isuzu Motors uitkeren aan zijn aandeelhouders. In Kopenhagen werd Bang & Olufsen 12 procent hoger gezet na een positieve winstverwachting van de Deense maker van beeld- en geluidsapparatuur. ProSiebenSat.1 Media zakte 4 procent in Frankfurt. De topman van de Duitse mediagroep liet in een reactie op de consolidatie in de sector weten ‘geen hulp van buitenaf nodig te hebben’.

De euro was 1,2176 dollar waard, tegen 1,2243 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 68,29 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 70,96 dollar per vat. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie dit jaar volledig zal herstellen van de coronacrisis. Eerder werd pas in 2023 een herstel voorzien.