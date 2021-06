Partijen willen dat Booking.com coronasteun terugbetaalt

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen kijken of er een manier is om de coronasteun die Booking.com heeft ontvangen over vorig jaar, terug te krijgen. Vorige week werd duidelijk dat het bedrijf miljoenen aan bonussen uitkeert aan de top, vooral in de vorm van aandelen. Dat terwijl het ook loonsteun via de NOW-regeling heeft ontvangen.

Die loonsteun is bedoeld om bedrijven die flink wat omzet verliezen door de crisis te helpen. In eerste instantie is in hoge snelheid een regeling opgetuigd waar nog geen voorwaarden aan zaten verbonden. Pas vanaf de ‘NOW 2’ is het uitkeren van bonussen en dividenden verboden voor bedrijven die NOW ontvangen. Dat geldt dus niet voor de periode waar het bij Booking.com over gaat

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vraagt het kabinet ‘alle wegen te verkennen en misschien wel over de lijntjes te gaan om de staatssteun terug te halen’. GroenLinks wil dat niet alleen het kabinet, maar ook de Kamer zelf in gesprek gaat met de top van Booking.com over de bonussen. De SP is ziedend over het handelen van Booking.com. Kamerlid Bart van Kent wil de miljoenen terugzien, en vraagt het kabinet een ‘zwarte lijst’ te maken van bedrijven die onbehoorlijk omgaan met staatssteun.

Maar het zijn niet alleen de linkse partijen die zich uitspreken tegen Booking.com. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen noemde de top van het bedrijf nogmaals ‘aasgieren’ in het debat over de steunpakketten. Hij doet samen met andere partijen de oproep het geld terug te betalen en hij wil ook dat het kabinet gaat ‘kijken naar wat er kan’ om de loonsteun terug te krijgen. ‘Maar tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn: het zal lastig worden.’