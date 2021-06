Shell omhoog in lichtgroene AEX

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 717,34 punten. Een dag eerder tikte de graadmeter de hoogste tussentijdse stand ooit aan. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1072,64 punten. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak. De Duitse winkelverkopen namen in april met 5,5 procent af ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden gerekend op een daling van 2 procent. Parijs won een fractie en Londen on 0,4 procent.

Shell steeg 1,5 procent dankzij een positief analistenrapport. Analisten van Cowen zijn het volgen van het olie- en gasconcern gestart met een outperform-advies. Techinvesteerder Prosus en speciaalchemiebedrijf DSM behoorden ook tot de sterkste stijgers in de AEX met plussen van ruim 1 procent. Chipmachinemaker ASML en ING waren de grootste dalers met minnen van 0,8 procent. Adyen verloor 0,6 procent. Het fintechbedrijf gaat zijn betaaldiensten aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 1,5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM volgde met een winst van 1,2 procent door de hoop op een sterk herstel van het vliegverkeer in de zomermaanden. Post- en pakketbezorger PostNL sloot de rij met een verlies van 2 procent.

DPA klom 0,9 procent op de lokale Amsterdamse markt. Investeerder Gilde heeft zijn bod op de detacheerder officieel gelanceerd. Gilde bracht begin maart een bod uit op DPA van 1,70 euro per aandeel. Het bod waardeert DPA op een kleine 80 miljoen euro en wordt gesteund door het bestuur van de detacheerder. De grootaandeelhouders van DPA, die samen ruim 66 procent van de aandelen in handen hebben, hebben al toegezegd hun aandelen te verkopen aan Gilde.

De euro was 1,2208 dollar waard, tegen 1,2243 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 68,15 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 70,77 dollar per vat. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie dit jaar volledig zal herstellen van de coronacrisis. Eerder werd pas in 2023 een herstel voorzien.